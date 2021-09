Nach 9 Jahren Restaurierung: Der "Bücherturm" in Gent ist wieder geöffnet

UGent-Rektor Rik Van de Walle ist sehr froh: „Der Treffpunkt ist endlich wieder offen.“ Der „Bücherturm“ in Zahlen: Der „Boekentoren“, wie der Turm in Niederländisch heißt, ist 64 Meter hoch und umfasst 20 Stockwerke über dem Boden und 4 Etagen unter der Erde. Die Bibliothek besitzt 3 Millionen Bücher und Zeitschriften, die in insgesamt 27 km Regalen konsultiert werden können. Um das Gewicht von Papier und Bauwerk tragen zu können, befinden sich im gesamten Bauwerk 1.800 Betonpfeiler.

Der Turm an sich und das gesamte Innere des Gebäudes sind restauriert. Jetzt müssen nur noch die Seitenflügel in Angriff genommen werden. Die Restauration ist in Händen des Architektenteams Robbrecht und Daem. Paul Robbrecht beschreibt die Kunst seiner Aufgabe: „Wir sind so nah wie möglich beim Entwurf von Henry Van de Velde geblieben. Dieses Gebäude beweist, dass diese Art der Architektur auch zukunftsgerichtet nutzbar ist. Der Turm ist ein fundamentales ikonisches Zeichen und der Belvédère ist ein Treffpunkt für Konversation geworden und geblieben, wie ihn Van de Velde vor Augen hatte.“

