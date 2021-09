SD Worx: "Wir gehen davon aus, dass viele Arbeitgeber Homeoffice strukturell nutzen werden"

In einer eigenen Umfrage hat SD Worx herausgefunden, dass knapp die Hälfte aller mittelständischen Unternehmen in Belgien sich darauf vorbereitet, Homeoffice strukturell zu nutzen. Dabei soll es ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Notwendigkeiten der Unternehmen und dem Wohnbefinden der Arbeitgeber geben, so SD Worx-Managerin Jacobs: „Der Traumjob 120 km weiter wird vielleicht wohl machbar, wenn man 3 Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten kann. (…) Man muss das nur im Arbeitsvertrag verankern.“

Die belgische Gesetzgebung sieht in dieser Hinsicht aber vor, dass dies jeweils in Tarifvertrag des Unternehmens berücksichtigt wird. Man müsse darauf achten, so Katleen Jacobs weiter, dass dazu auch die jeweilige Frequenz abgesprochen werden muss: „In einigen Betrieben wird das ein Tag Homeoffice pro Woche sein, in anderen vielleicht fünf Tage, abhängig von Aufgabe und Funktion der Arbeitnehmer.“

Damit ist durchaus möglich, dass eine Corona-bedingte Übergangslösung zu einem festen Bestandteil des Arbeitslebens in Belgien wird. Viele Unternehmen und Arbeitgeber haben nun mal sehen können, dass diese Art der Arbeit funktioniert…