VRT-Journalist auf offener Straße angegriffen, beraubt und als "dreckiger Homo" beschimpft

Unser Kollege Riadh Bahri (Foto) ist am Freitag auf offener Straße in Brüssel angegriffen worden. Ihm wurde dabei eine Kette vom Hals gerissen und der Angreifer beleidigte ihn noch mit den Worten „dreckiger Homo“. Die Polizei ermittelt demnach auch in einem Fall von gewalttätigem Schwulenhass.