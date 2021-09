Die N-VA feierte ihren 20. Geburtstag mit einem Familienfest in Plopsaland

Die Partei der flämischen Nationaldemokraten N-VA ist in diesen Tagen 20 Jahre alt geworden. Dies feierte die Partei mit einem großen Familienfest im Freizeitpark Plopsaland in De Panne (Westflandern) in Küstennähe. Das Covid-sichere Fest war ausverkauft, bzw. alle 9.000 Zutrittskarten waren vergeben.