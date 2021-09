Legendäre Oldtimer: Ein Teil der Oldtimersammlung der Familie Mahy ist in Gent zu entdecken

Jedes Auto hat seine eigene Geschichte

Die Sammlung der Familie Mahy hat eine lange Geschichte. Ein Teil davon, die restaurierten Autos und die in bestem Zustand, sind in zwei Museen zu sehen. Eines davon ist die Autoworld im Brüsseler Jubelpark und das andere ist ein selten offenes Museum in Leuze-en-Hainaut in der Provinz Hennegau. Der Rest stand Jahrzehnte lang im alten Winterzirkus in Gent und wurde im Laufe der Jahre nach und nach zu verschiedenen Depots in der Umgebung von Leuze transportiert, wo er weiter vor sich hin schlummerte, bis die Kollektion an Michel Mahy ging.

Einer der Wagen ist ein Aston Martin Cabrio, der einst König Baudouin gehörte. Doch der nutzte ihn kaum, denn er sei ihm zu auffällig gewesen, so Michel Mahy. Dessen Vater kaufte ihn in den 1970er Jahren bei einem Autohändler in der Wallonie. Von diesem Typ sind nur 411 Exemplare gebaut worden und nur 102 Cabrios.

Ein einzigartiges Auto, das auch in Gent zu sehen ist, ist ein Delahaye Ghia Aigle, Modell 148, mit einer Spezialkarosserie vom Brüsseler Karossier Aublain (Foto oben). Dieser Bolide wurde so von einem Kapitän zur See aufgebaut und ist mit Ornamenten der Seefahrt versehen.

Einige der im Buch fotografierten Autos sind auch Fahrzeuge von Marken, die heute nicht mehr existieren, wie z.B. Packard oder Voisin. Zu sehen sind auch uralte Lastwagen oder zu Werbezwecken umgebaute Einzelanfertigungen, die z.B. früher in den Werbekarawanen von Radrennen zu sehen waren.