Zurückhaltendes Publikum: Kultursektor erholt sich nur langsam von der Corona-Pause

Aus einer stichprobenartigen Umfrage der Kulturredaktion von VRT NWS ist ersichtlich, dass sich der Kultursektor nur langsam von der Corona-Pause erholt. Ein Teil des Publikums bleibt angesichts wieder leicht steigender Coronazahlen noch zurückhaltend und andere haben noch ihre Eintrittskarten für Veranstaltungen, die seit März 2020 verlegt werden mussten.

Alleine die Betreiber des Sportpalastes „Lotto Arena“ in Antwerpen, eine der größten Eventlocations in ganz Belgien haben rund 1 Million Umbuchungen in ihren Statistiken stehen. Sportpaleis Group-CEO Jan Van Esbroeck sagte dazu: „Die Leute wollen zuerst ihre bereits bezahlten Tickets versilbern, bevor sie an neue Veranstaltungen denken.“

Der flämische Barde und Folkrocker Bart Peters z.B. gab kürzlich erst bekannt, dass er die sieben „Deluxe“-Konzerte in der „Lotto Arena“ durchführen wird, doch Karten dafür sind kaum zu bekommen, da rund 50.000 Zuschauer ihre Tickets von vor 2 Jahren noch in ihrer Schublade liegen haben…

Gut stehen lediglich Veranstalter da, die Events gezielt für ein jugendliches Publikum ausrichten. Davon finden ebenfalls einige im Sportpalast statt, wie z.B. die Dance- und Schlagerpopevents "Moosebar XXL", "Reverze" und "I want to dance again".