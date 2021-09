2.500 frühere Bergbauarbeiter protestieren in Brüssel für eine bessere Rente und mehr

Rund 2.500 ehemalige Kumpel aus den früheren Bergbaugebieten in der Provinz Limburg haben am Montag in Brüssel demonstriert (Foto). Sie fordern nicht nur eine höhere Pension, sondern auch Zinsen auf entgangene Renten und einen Schadensersatz. Pro Kumpel beläuft sich die eingeforderte Summe auf durchschnittlich 82.000 Euro. Im vergangenen Jahr erhielten sie von Seiten der belgischen Bundesregierung die Garantie, dass sie eine höhere Rente bekommen sollten, so wie ihnen beim Aus des Bergbaus für ihre schwere Arbeit versprochen wurde.