Bei den World Beer Awards 2021 wurden 10 belgische Biere ausgezeichnet

Das „Excellence“ von Val Dieu ist in einer ersten Phase versuchsweise gebraut und auf den Markt gebracht worden. Angesichts des Qualitätserfolgs bei den World Beer Awards werden im Oktober 10.000 Flaschen dieses Bieres in den Handel kommen, wie die Verantwortlichen der Brauerei mitteilten.

Doch unter den Preisträgern sind weitere belgische Biere: Das „L’or noir“, ein Tripel Bier von der Brauerei Kompel aus dem ehemaligen Bergbaugebiet in Limburg, das „Gordon X-Mas“ von John Martin aus Rixensart als besten dunkles Bier, das „Caractère Rouge“ und das „Grand Cru“ von Rodenbach aus Roeselare, das „Tipsy“ von Liefmans, das „Goyck“ von Lindemans in Vlezembeek im Pajottenland oder das „Oude Geuze vat 31“ von der Brauerei Boon in Lembeek.