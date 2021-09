Den Freiwilligen Feuerwehren in Flandern fehlt es an Ehrenamtlichen

Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) erkennt das Problem und will prüfen, ob die Vergütungen nicht erhöht werden können. Sie will auch untersuchen lassen, ob die Ausbildung von freiwilligen Feuerwehrleuten nicht kompakter in Modulen gegeben werden kann. Derzeit, so Geert Ollevier, der Vorsitzende des flämischen Verbandes der Freiwilligen Feuerwehren, dauert die Ausbildung drei Jahre lang an zwei bis drei Lehrgängen pro Woche.