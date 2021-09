Experten warnen: In den belgischen Gefängnissen nimmt die Überbelegung wieder zu

Während der Coronakrise funktionierte das Gefängniswesen sehr gut, so der Zentrale Aufsichtsrat für das Gefängniswesen in Belgien in seinem Jahresbericht. Im vergangenen Jahr wurden rund 1.000 Häftlinge (etwa 10 % der Gesamtzahl) ohne Gefahr für die Allgemeinheit vorzeitig aus der Haft entlassen oder konnten ihre Haftstrafe unterbrechen. Doch dies war eine zeitlich begrenzte Maßnahme im Rahmen der Corona-Regelungen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr.

Doch leider wurde im Zuge dessen die Chance vergeben, die Überbelegung in den Gefängnissen strukturell anzugehen, wie Marc Nève, der Vorsitzende des Aufsichtsrat für das Gefängniswesen, am Montag gegenüber VRT NWS angab: „So wie das in anderen Ländern auch passiert ist, wo es ebenfalls eine Überbelegung gibt. Dort hat man Initiativen ergriffen, um bestimmte Delikte nicht mehr mit Haftstrafen zu ahnden. Diesen Weg, warum können wir dem nicht folgen?“

Wenn die Belegung der Zellen in den belgischen Gefängnissen einmal unter Kontrolle ist, kann man nach Ansicht von Nève endlich an würdigen Umständen für alle Häftlinge arbeiten, inklusive mit der notwendigen psychologischen Begleitung.