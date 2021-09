Flanderns Pflegeverbände fordern Coronapass für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Bisher ist ein solcher Coronapasse nur bei Reisen ins Ausland und bei Besuchen von Veranstaltungen erforderlich. In Brüssel, wo die Coronazahlen schlecht und der Impfgrad niedrig sind, wird dieser Pass voraussichtlich ab dem 1. Oktober in der Gastronomie und im Pflege- und Gesundheitsbereich eingeführt, sprich auch in den Krankenhäusern.

Dazu fordern die Brüsseler Krankenhausverbände und -betreiber jetzt auch eine Impfpflicht für die Mitarbeiter ihrer Einrichtungen, sowohl für das medizinische Personal, als auch für die Pflegerinnen und Pfleger.

Flandern könne da nicht bei außenvorbleiben, so Margot Cloet: „Erstens um noch einmal klarzustellen, dass es sehr wichtig ist, sich impfen zu lassen und zweitens um auch dafür zu sorgen, dass die Krankenhäuser maximal Corona-sichere Umgebungen sind. Wenn man geimpft ist, läuft man weniger Gefahr, leicht angesteckt zu werden und man kann das Virus auch nicht mehr so einfach übertragen. Wir wollen zudem damit unsere Mitarbeiter schützen.“

