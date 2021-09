Die belgischen Krankenhäuser müssen doch keine 25 % ihrer Betten für Corona-Patienten vorsehen

Die Krankenhäuser in Belgien müssen dann doch nicht auf die Corona-Phase 1A umschalten, die eigentlich verlangt, dass 25 % der jeweiligen Intensivbetten für Corona-Patienten bereitgehalten werden muss. Angesichts der sich in Grenzen haltenden Zahl von neuen Corona-Patienten, die in Kliniken eingeliefert werden müssen, wird auf diese Maßnahme, die eigentlich in dieser Woche in Kraft treten sollte, verzichtet.