Ponys und Kuh angefallen und gefressen: Die Wolfsrudel in Limburg werden größer

In der Region Oudsbergen in der flämischen Provinz Limburg hat ein Wolfsrudel zwei Ponys getötet und gefressen. Die Wölfe hatten sich unter den Stacheldraht hindurchgegraben und waren auf die Wiese gelangt, auf der die Ponys gehalten wurden. Wolfsexperten warnen die Landwirtschaft, denn die Wolfsrudel in der Region haben wieder Nachwuchs bekommen und mehr Wölfe brauchen mehr Nahrung. Am Dienstag wurde bekannt, dass auch eine Kuh von Wölfen gerissen wurde. Die Landwirte sind besorgt...