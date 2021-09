Steigende Strom- und Gasrechnungen werden weiter mit einem Sozialtarif kompensiert

Belgiens Energieministerin Tine Van der Straeten (Groen - Foto unten) will, dass die stetig steigenden Gas- und Stromrechnungen in Belgien auch nächstes Jahr noch mit einem Sozialtarif kompensiert werden. Die flämische Grüne sagte gegenüber VRT NWS, dass mehr Menschen oder Haushalte mit niedrigem Einkommen so entlastet werden sollen.