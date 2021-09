Das Rote Kreuz verteilt 11 Mio. € unter den Schwächsten der Opfer der Flut- und Regenkatastrophe Mitte Juli

Das Rote Kreuz Flandern und das Croix-Rouge in der Wallonie haben fast 40 Mio. € an Spenden nach der Flutkatastrophe vom 15. Juli in den Provinzen Lüttich und Namür einsammeln können. Bisher sind 4,7 Mio. € in erste Hilfe, Lebensmittelversorgung und Obdach geflossen. Jetzt werden 11 Mio. € unter den Flutopfern verteilt, die sozial am schwächsten dastehen. Das betrifft auch Haushalte, die schon vor der Katastrophe in prekären Situationen lebten.