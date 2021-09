Ein Fünftel der neuen Wohnungen in Brüssel entstanden in umgebauten Bürogebäuden

Die Brüsseler Hauptstadt-Region kämpft nicht erst seit gestern mit einem permanenten Mangel an Wohnraum und erst Recht, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. Leerstehende Büroflächen können ein Teil der Lösung des Problems sein und in diese Richtung entwickelt sich hier einiges. Inzwischen sind rund ein Fünftel des neuen Wohnraums in der Brüsseler Region umfunktionierte Büros.

Doch nicht immer sind Bürogebäude die ideale Lösung, so Antoine de Borman von Perspective.Brussels dazu gegenüber VRT NWS: „Einige Bürobauten sind nicht dafür geeignet, Bewohner zu beherbergen, weil es zu wenig Grünflächen gibt, weil es schlechte Anschlüsse an die öffentlichen Verkehrsmittel gibt oder weil in der Umgebung keine Schulen oder Kitas zu finden sind.“

Perspective.Brussels plädiert in diesem Zusammenhang für eine kohärente städtische Vision, bei der auch Rechnung mit solchen Punkten getragen wird, um den Bewohnern von ehemaligen Bürokomplexen ein attraktives Umfeld bieten zu können. Durch Corona und den weitgehenden Erfolg der Arbeit im Homeoffice in Belgien ist der Bedarf an neuen Büroflächen in der Brüsseler Region übrigens zurückgegangen und es wird erwartet, dass sich dieser Trens fortsetzt.