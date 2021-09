PFOS-Skandal: Flandern prüft Zuschusszahlungen für das 3M-Chemiewerk in Zwijndrecht

Landeswirtschaftsministerin Crevits lässt die tatsächliche Verwendung dieser Gelder jetzt untersuchen, um auch zu prüfen, ob die Zuschüsse gerechtfertigt waren.

3M ist voreinigen Monaten in Ungnade gefallen, als bekannt wurde, dass PFOS-haltige Abfälle in der Umgebung des Werks von Zwijndrecht quasi vergraben wurden (was bei Bauarbeiten des Antwerpener Verkehrsprojekts Oosterweel-Verbindung ans Tageslicht kam, als entsprechende verunreinigte Erde auftauchte - Video unten) und wegen der teilweise illegalen Verklappung von giftigen Abwässern in die Schelde.

Verschiedene Verfahren in dieser Frage laufen bereits in Belgien und in den USA, wo das Mutterhaus des 3M-Konzerns zu Hause ist.