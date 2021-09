Europäische Corona-Karte: Flandern wieder in Orange - Was bedeutet das für Rückkehrer?

Die oben genannten Regeln gelten nur, wenn man innerhalb der Europäischen Union verreist.

Wer in eine rote Zone außerhalb Europas reist, muss nach seiner Rückkehr in Quarantäne gehen. Wer vollständig geimpft sind, sollte sich am ersten oder zweiten Tag nach seiner Rückkehr nach Hause testen lassen. Wenn das Testergebnis negativ ist, ist die Quarantäne zu Ende. Am siebten Tag wird man ein zweites Mal getestet?

Wer nicht vollständig geimpft wurde, muss zehn Tage in Quarantäne verbringen und sich am ersten und siebten Tag nach seiner Rückkehr testen lassen.

Wer aus einem Hochrisikogebiet zurück nach Belgien kommt, muss zehn Tage in Quarantäne verbringen, egal ob geimpft oder nicht. Corona-Tests am ersten und siebten Tag nach der Rückkehr sind Pflicht.