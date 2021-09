In der Champions League spielt Club Brugge 1:1 gegen PSG: “Historisch”, sagt Trainer Clement

Um die erste Aufstellung des Offensivtrios aus Messi, Mbappé und Neymar in der Champions League zu sehen, waren über 200 Journalisten am Mittwochabend ins Jan-Breydel-Stadion nach Brügge gekommen. Auch die TV- Übertragung in 80 Ländern bescherte dem belgischen Fußball und der Stadt Brügge eine gewaltige Werbeaktion. Sicher nach dem unverhofften Ergebnis, das Millionen von Fußballfans in aller Welt mitverfolgte.

Der Paris Saint-Germain ging in Führung, als Kylian Mbappé das Tor von Ander Herrera zum 0:1 vorbereitete. Es hätte auch 0:2 stehen können, aber Messi, für den es das 150. Champions-League-Spiel war, traf die Latte.