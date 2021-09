Knokke macht sich auf für die Rad-WM: "Die Fahrer werden aus dem Meer kommen"

An der Küste bereitet Knokke sich auf die Weltmeisterschaften im Straßenrennen am kommenden Wochenende vor. Der Aufbau der Startpiste ist in vollem Gang. Von vorne betrachtet wird es so aussehen, als kämen die Fahrer aus dem Meer, sagte Eventmanager Geert Laureys gegenüber der VRT. Knokke hat 250.000 Euro für die Organisation der Veranstaltung gezahlt und ist überzeugt, dass es sich auszahlen wird.