Allen Unkenrufen zum Trotz: Der Brüsseler Autosalon findet im Januar statt

Der belgische Automobilindustrieverband Febiac hat nun doch genügend Teilnehmer versammelt, um die traditionelle Automobilmesse auf dem Heysel-Ausstellungsgelände in Brüssel zu organisieren. Weil D'ieteren nicht teilnehmen wird, war der Fortbestand des Brüsseler Autosalons in den letzten Tagen in Frage gestellt worden.

Ohne die D'ieteren-Marken (Volkswagen, Audi, Skoda) wird die 99. Ausgabe etwas kleiner, aber die Messe wird immer noch mehr als zwei Drittel des Automarktes repräsentieren, betont Febiac. "Es ist schade, dass einige Marken nicht mitmachen, sie haben ihre Gründe", nickt Cremer. "Aber ist der Autosalon deshalb unattraktiv? Im Gegenteil. Ich denke, es wird eine sehr schöne Ausgabe werden.