Börsengang von Chemiekonzern Azelis: wichtigster Börsengang an  Euronext seit 14 Jahren

Das in Antwerpen ansässige Unternehmen ist im Chemiesektor tätig, allerdings nicht als Hersteller von Chemikalien, sondern als Distributor. Es kauft chemische Produkte von Chemiekonzernen und verkauft diese an kleinere Unternehmen weiter. Diese chemischen Stoffe werden verwendet, um Reinigungsmittel oder Erfrischungsgetränke, Make-up oder auch Tiernahrung herzustellen. Wie gesagt, produziert Azelis selbst keine chemischen Stoffe, versucht aber, in seinen eigenen Labors neue Anwendungen für bestimmte Produkte zu finden.