Corona: Konzertierungsausschuss hebt Maskenpflicht teilweise auf

Flandern will die Maskenpflicht auch nicht länger am Arbeitsplatz auferlegen.

In allen Teilstaaten soll die Maskenpflicht aber nach wie vor in den öffentlichen Verkehrsmitteln (im Zug, in der Straßenbahn, im Bus, in der U-Bahn und in Bahnhöfen) gehandhabt werden. Das gleiche gilt auch in den Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie für Kontaktberufe wie Ärzte, in der Schönheitspflege oder im Friseurladen.

Bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen indoor und mehr als 750 Personen outdoor muss die Maske aufgesetzt werden, sofern kein Corona-Pass verlangt wird.

Diskotheken dürfen ihren Betrieb ab dem 1. Oktober wieder öffnen, sofern sie mit einem Corona-Pass arbeiten. Der Corona-Pass erbringt den Beweis, dass man entweder vollständig geimpft ist, negativ getestet wurde oder nach einer Genesung Antikörper entwickelt hat.

Experten haben die Politiker ausdrücklich gewarnt, nicht zu weit zu gehen, um eine vierte Welle zu vermeiden. Die Gefahr sei, trotz der hohen Impfrate, noch nicht vollständig gebannt. Die flämischen Politiker haben jedoch beschlossen, dass die Durchimpfungsrate in Flandern (über 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung) jetzt hoch genug ist, um weitere Lockerungen vorzunehmen.