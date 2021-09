Superstar Ed Sheeran kommt im Sommer 2022 nach Brüssel und bekämpft illegale Ticketverkäufe

Vier Jahre nach dem ausverkauften Festival in Werchter wird der britische Popstar Ed Sheeran wieder in Belgien auftreten: Am 22. Juli 2022 gibt er ein Konzert im König-Baudouin-Stadion in Brüssel. Das bestätigte er in einem exklusiven Interview mit dem Radiosender MNM. Die neue "+ - = ÷ x Tour" (oder The Mathematics Tour) beginnt im April.