Bürgermeister De Wever schließt zusätzliche Gesundheitsschutzmaßnahmen in Antwerpen nicht aus

In der Region Brüssel ist die Zahl der Impfungen nach wie vor deutlich niedriger als im Rest des Landes. Aber auch in Antwerpen ist die Durchimpfungsrate in einigen Vierteln niedriger als im übrigen Flandern.

Will Bürgermeister Bart De Wever also vorsichtiger sein, wie einige Bürgermeister in den flämischen Vororten Brüssels, die die Corona-Maßnahmen nicht lockern wollen ? "Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln", sagte er im VRT-Radio. "Wir gehen davon aus, dass wir bei den Erwachsenen eine Durchimpfungsrate von weit über 80 % erreichen werden.

"Natürlich haben wir eine sehr junge Bevölkerung: 15 % sind unter 12 Jahre alt und werden nicht geimpft. Dem müssen wir Rechnung tragen", fuhr er fort. "Mir ist klar, dass die Durchimpfungsrate in einigen Stadtvierteln nicht sehr hoch ist. Es ist also durchaus möglich, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten hier und da Probleme bekommen werden, zum Beispiel in den Schulen. Ich schließe es nicht aus.“

Für Bart De Wever "bedeutet dies nicht unbedingt, dass jeder unter Einschränkungen leiden muss". "Ich war noch nie ein großer Befürworter von Maßnahmen auf Stadtteilebene, sie sind nicht praktikabel und helfen nicht. Wenn noch Maßnahmen erforderlich sind, werden wir sehen, auf welcher Ebene wir sie ergreifen sollten. Ich werde mich dann an die flämische Regierung und den Gouverneur wenden", betonte er.