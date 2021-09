Covid-19: Tägliche Einweisungen gehen auch nach mehreren Tagen noch weiter zurück

Die Zahl der Krankenhausneueinweisungen von Patienten mit dem Coronavirus geht weiter zurück, wie aus den neuesten Zahlen hervorgeht, die am Samstagmorgen vom öffentlichen Gesundheitsinstitut Sciensano veröffentlicht wurden. Zwischen dem 11. und 17. September wurden täglich durchschnittlich 60 Covid-19-Patienten in die Krankenhäuser aufgenommen, was einem Rückgang von 11 % gegenüber der Vorwoche entspricht.