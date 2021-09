In Bildern: Offizieller Start der Radweltmeisterschaften in Knokke

Belgien ist zum zehnten Mal in seiner Geschichte Gastgeber der Straßenradweltmeisterschaften. Mit Wout van Aert, aber auch Remco Evenepoel und Jasper Stuyven aus Leuven können die Belgier vom Weltmeistertitel träumen, der ihnen seit 2012 verwehrt geblieben ist.

Im Einzelzeitfahren der Männer am Sonntag wird der belgische Trainer Sven Vanthourenhout seine beiden Stars aufstellen: Wout van Aert, Vizeweltmeister im vergangenen Jahr in Imola, und Remco Evenepoel, Vizeweltmeister und Europameister 2019 und Dritter im EM-Zeitfahren letzte Woche.

Van Aert und Evenepoel werden dann eine Woche später, am 26. September, das belgische Team beim Straßenrennen anführen. Van Aert, Vizeweltmeister und Olympia-Vizemeister in dieser Disziplin, wird nach seinem Auftritt bei der Tour of Britain (vier Etappen- und Gesamtsiege) mit einem großen Vertrauensvorschuss an den Start gehen.

Auch Evenepoel zeigte sich in guter Form und gewann am Sonntag bei der Europameisterschaft in Trento Silber. Das Deceuninck-Quick Step-Wunderkind bestätigte nach dem Rennen, dass er für 'WVA' arbeiten wird. Das belgische Team kann mit Jasper Stuyven aus Leuven auf einen Luxusjoker zählen, der sehr motiviert ist, das Rennen in seinem Heimatort zu bestreiten.

Belgien hat mit 26 die meisten Weltmeistertitel im Straßenrennen, weit vor Italien, das mit 19 den zweiten Platz belegt. Der letzte belgische Sieg datiert jedoch aus dem Jahr 2012, als Philippe Gilbert in Valkenburg triumphierte. Andererseits ist seit der ersten Auflage im Jahr 1994 noch nie ein Belgier Weltmeister im Zeitfahren geworden.