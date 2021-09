Philip Mestdagh wird die Belgian Cats nicht mehr trainieren: "Das Team braucht eine neue Stimme"

Als Trainer der Blue Cats Ypern, wo er herkommt und mit denen er 2012 zusammen mit Emma Meesseman das Double aus Pokal und Meisterschaft gewinnen konnte, begann Philip Mestdagh 2013 mit der Nationalmannschaft als Assistent von Daniel Goethals, den er im August 2015 ablöste.

Der Mann ist als ausgezeichneter Ausbilder bekannt. Er trainierte Emma Meesseman, Kim und Hanne Mestdagh, seine Töchter, Julie Vanloo und viele Spielerinnen der belgischen Frauenelite. Außerdem gelang es ihm, Ann Wauters wieder in die Nationalmannschaft zu holen und sie zum ersten Mal mit Emma Meesseman, einem der besten europäischen Paare, zusammenzubringen. Zehn Jahre nach der letzten Teilnahme an der Endrunde einer Europameisterschaft 2007 in Chieti (7. Platz) folgte die Qualifikation für die Euro 2017 und die Teilnahme an allen wichtigen internationalen Veranstaltungen danach.

Der neue Trainer der belgischen Cats, dessen Name in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden soll, wird im November mit zwei Spielen in Bosnien-Herzegowina (11.) und gegen Deutschland (14.) mitten in der EM-Qualifikation für 2023 stehen, dann mit dem Qualifikationsturnier, das für Februar 2022 geplant ist, mit Blick auf die Weltmeisterschaft später im Jahr vom 22. September bis 1. Oktober in Australien. Es bleibt abzuwarten, mit welchem Kader.