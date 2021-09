Zwei Beamte der Genter Polizei schweben nach Unfall mit Einsatzfahrzeug kurzzeitig in Lebensgefahr

Die Genter Polizei hatte gestern Abend am Overpoort, dem Ausgehviertel der Stadt, alle Hände voll zu tun. Gegen drei Uhr kam es dort zu einer ersten heftige Schlägerei. Die Situation war schnell unter Kontrolle, aber die Stimmung wurde immer angespannter. Eine Stunde später wendeten sich etwa hundert Personen gegen die Polizei, und es wurden Glasflaschen auf die Beamten geworfen. "Die Kollegen, die vor Ort waren, hatten um dringende Verstärkung gebeten, weil sie sich in Gefahr befanden", sagte Polizeisprecherin Liesbet De Pauw.

"Ein anrückendes Team kollidierte mit einer Stahlmast. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau von der Polizei in Gent, befanden sich nach der Kollision in Lebensgefahr", so De Pauw weiter. Inzwischen ist ihre Situation aber wiederstabil. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. Wegen des Unfalls war die Kreuzung der Martelaarslaan und der Groot-Brittanniëlaan eine Zeit lang für den Verkehr gesperrt.