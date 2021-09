Diesen Sonntag ist autofreier Tag: Das erwartet Sie in Brüssel und Flandern

Der autofreie Tag ist ein Muss im Brüsseler Kalender und findet am heutigen Sonntag, den 19. September, wieder in der Hauptstadt statt. Die rund 160 km2 der Region Brüssel sind von 9.30 Uhr bis 19 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die alljährliche Veranstaltung wird sich wie immer auf alternative Mobilitätslösungen konzentrieren. In Flandern werden 35 Städte und Gemeinden ebenfalls ohne motorisierte Fahrzeuge auskommen.