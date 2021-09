Gesundheitsminister Vandenbroucke will eine dritte Impfung für alle Bewohner von Pflegeheimen

In demselben Interview in "De zevende dag" unterstreicht Vandenbroucke erneut die Bedeutung der Belüftung im Kampf gegen das Coronavirus. "Die wichtigste Entscheidung des letzten Konzertierungsausschusses der verschiedenen belgischen Regierungen ist, dass wir mit der unverbindlichen Haltung zur Lüftung Schluss machen", so der Minister. "Wir werden eine gute Luftqualität überall zur Pflicht machen. In Restaurants und Cafés, in Fitnesscentern und der gesamten privaten und öffentlichen Sportinfrastruktur, in Diskotheken, in Festsälen... Das bedeutet, dass Belüftung oder Technologien zur Abtötung des Virus eingesetzt werden müssen. Wir werden eine Übergangszeit einräumen, aber das wird eine Verpflichtung sein".

Solche Maßnahmen seien auch im Bildungswesen erforderlich, so Vandenbroucke. "Dies ist sehr wichtig für das Wohlbefinden der Kinder. Sorgen wir dafür, dass Kinder sicher und ohne Mundschutz in einem gut belüfteten Klassenzimmer sitzen können. Das wird auch während der Grippesaison sehr wichtig sein. Es werden weniger Kinder mit Grippe und Erkältung zu Hause sitzen, und die Aufmerksamkeit in den Klassen wird größer sein. Irgendwann können Sie mit gutem Gewissen sagen, dass die Quarantänevorschriften gelockert werden können und Mundschutz nicht mehr notwendig ist. Aber dann müssen alle Klassenräume in allen Schulen belüftet werden. Es ist jetzt wirklich dringend."