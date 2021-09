"Hauptsache, es gewinnt ein Belgier": Radsportbegeisterung macht sich zum Auftakt der Rad-WM breit

Die Fahrradbegeisterung in unserem Land kann ab heute Nachmittag voll durchschlagen. Die Rad-Weltmeisterschaft beginnt mit dem Einzelzeitfahren der Männer. Zwischen dem Start in Knokke-Heist und dem Ziel in Brügge versammelten sich viele Radsportfans in der Spätsommersonne, um das Rennen aus der ersten Reihe zu verfolgen.