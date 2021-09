"Mighty Jim" und "Mad Max" glänzen bei Antwerpens Breakdance-Event "Unbreakable"

Der Antwerpener Astridplein in der Nähe des Hauptbahnhofs war Schauplatz von "Unbreakable", einem internationalen Breakdance-Event, an dem einige der besten Tänzer der Welt teilnahmen. Die Belgier schnitten sehr gut ab: Maxime Blieck (genannt Mad Max) gewann den Wettbewerb bei den Frauen und Mighty Jim wurde Zweiter bei den Männern. Breakdance wird bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine olympische Sportart werden.