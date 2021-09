Rad-WM: Ganna schlägt zwei belgische Lokalmatadoren bei Zeitfahr-Weltmeisterschaften

Ganna hatte noch etwas mehr im Kasten und holte im letzten Teil noch einige Sekunden auf Van Aert auf und holte sich mit 5 Sekunden Vorsprung den Weltmeistertitel. Für Van Aert war es wieder Silber (nach Olympia-Silber im Straßenrennen in Tokio in diesem Sommer und im Straßenrennen bei den Weltmeisterschaften in Italien im letzten Jahr).

Remco Evenepoel, der bei der ersten Zwischenzeit nur Fünfter war, rückte auf den dritten Platz vor, da Stefan Küng aus der Schweiz und Kasper Asgreen aus Dänemark im mittleren Teil des Rennens Zeit verloren. Es war ein Nachmittag mit gemischten Gefühlen für die belgischen Fans: zwei belgische Fahrer auf dem Podium, aber der erste Platz ging an einen Italiener.