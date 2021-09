Seit Anfang dieses Jahres starben in Belgien 5.774 Menschen an Corona: Wer sind sie?

Möglicherweise, aber das ist nicht sicher. Auch in der ersten und zweiten Welle gab es in Brüssel und Wallonien proportional mehr Todesfälle durch Corona als in Flandern.

Warum schneiden Brüssel und Wallonien schlechter ab? "Es gibt keine spezifische, eindeutige Erklärung", sagt der VRT-Wissenschaftsjournalist Koen Wauters. "Es geht um eine Mischung von Faktoren. In Städten wie Brüssel leben viele Menschen einfach näher beieinander. Das ist ein Element, aber nicht das einzige. Außerdem gibt es Auswirkungen, die zum Beispiel durch soziale Benachteiligung entstehen.“

Seit Anfang August ist die Zahl der Todesfälle in Flandern stabil geblieben. In Brüssel hingegen steigen die Zahlen. "Der Unterschied in der Durchimpfungsrate ist höchstwahrscheinlich die Ursache", glaubt Wauters. "Anfang August waren nur 54 Prozent der Erwachsenen in Brüssel geimpft, während es in Flandern 77 Prozent waren.