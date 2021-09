Fünf verletzte Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in Sint-Jans-Molenbeek (Brüssel)

Drei Polizeibeamte wurden am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf der Genter Straße (Gentsesteenweg/Chaussée de Gand) in Sint-Jans-Molenbeek schwer verletzt, eine Polizistin schwer am Kopf. Die Frau wurde von einem Autofahrer umgestoßen und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sie und zwei Kollegen wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten aber kurz danach wieder die Notaufnahme verlassen. Die Polizistin erlitt eine Gehirnerschütterung. Zwei weitere Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Der Täter wurde festgenommen.