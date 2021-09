Flame besucht die Höhlen von Postojna und wird zum Star in Slowenien

Mathieu Deramoudt wird seinen Besuch in den Höhlen von Postojna in Slowenien so schnell nicht vergessen, auch wenn es eigentlich eine spontane Idee war. "Ich hatte gerade eine Reise nach Kroatien beendet", erzählt er, "und auf dem Rückweg musste ich durch Slowenien fahren. Also habe ich recherchiert, was ich in diesem Land besuchen könnte. Die Höhlen von Postojna sahen interessant aus. Sie ist das längste Höhlensystem in Slowenien und die zweitgrößte Karsthöhle der Welt."

Die Höhlen beherbergen auch ein ganz besonderes Tier: den Protogea anguillaris, auch Grottenolm genannt, ein weißer Salamander, der nur an wenigen anderen Orten vorkommt und wegen seines seltsamen Aussehens auch als Babydrache bekannt ist.