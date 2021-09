Nachtleben in Gent: Verstärkte Polizeipräsenz in Gent nach einer Reihe von Vorfällen

Der Student Dali van Buynder ist stellvertretender Vorsitzender der Politeia, der Studentenvereinigung der Politik- und Sozialwissenschaftler an der Universität Gent. Er hatte am Freitagabend eine ganze Nacht in den Studentenkneipen in der Overpoortstraat, dem Ausgehviertel der Stadt, verbracht und eine Bar gegen 4:30 Uhr morgens verlassen, war aber nicht zu Hause angekommen. Erst dreizehn Stunden später entdeckte ein Passant den unglücklichen Studenten mit einer schweren Kopfverletzung auf der Straße. Der Student wurde ins Krankenhaus eingeliefert und kämpft noch immer um sein Leben.