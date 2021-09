Unternehmen aus Oudenaarde baut gläsernen Aufzug für einen New Yorker Wolkenkratzer

In Manhattan wird es bald eine neue Attraktion geben. Ab Oktober können Abenteuerlustige in einem gläsernen Aufzug über die New Yorker Skyline schweben.

Das One Vanderbilt Building, in dem die neue Attraktion untergebracht ist, ist 450 Meter hoch und damit der vierthöchste Wolkenkratzer in New York. Ingenieure des Glasunternehmens Starconstruct aus Oudenaarde entwickelten einen Glasaufzug, der außerhalb des Gebäudes aufgehängt ist.

Es handelt sich um einen Aufzug voller technischer Spezialvorrichtungen, der als Touristenattraktion genutzt werden soll.