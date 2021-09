Jannes Deduytschaever zum besten Chocolatier Flanderns gekürt

Anlässlich der Vorstellung der 6. Ausgabe des Gault&Millau-Führers für Schokoladenhersteller im Palais 12 auf dem Heysel-Gelände in Brüssel wurden Jannes Deduytschaever (Gent), Bernard Schobbens (Chaumont-Gistoux) und Vanessa Renard (Etterbeek) zu den Schokoladenherstellern des Jahres 2022 für Flandern, Wallonien und die Region Brüssel-Hauptstadt gekürt. Der Preis für die "Entdeckung des Jahres" wurde ebenfalls an Xocolate, ein Unternehmen aus der Region Brüssel, verliehen. Der Guide wird in den nächsten Tagen online zu kaufen sein.

Diese Ausgabe des Guides umfasst 80 Seiten. Es stellt 114 Schokoladenhersteller in Belgien und dem Großherzogtum Luxemburg vor, d.h. mehr als 155 Ladenadressen. Die Verkostungen, die zu dieser Auswahl führten, wurden blind durchgeführt.

Chocolatier Jannes Deduytschaever hat bei großen Meistern wie David Maenhout von Chocolatier M in Knokke und Joost Arijs in Gent gelernt. Er wählt einen handwerklichen Ansatz und lässt die Rohstoffe für sich selbst sprechen, sowohl in ihrer Einfachheit als auch in ihrer Komplexität. 2020 eröffnete er sein eigenes Geschäft.