Kein fairer Gerichtsprozess? Ruanda verweigert Treffen mit Belgiens Außenministerin Wilmès

Der „Hotel-Ruanda“-Held Rusesabagina, der während des Völkermords in Ruanda 1994 etwa 1.200 Menschen das Leben rettete – was Thema eines berühmten Hollywood-Films war - , war am Montag von einem Gericht in der ruandischen Hauptstadt Kigali zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dem 67-jährige Belgier war Terrorismus zur Last gelegt worden. Er habe die Nationale Befreiungsfront (FLN), den bewaffneten Flügel der Oppositionspartei MRCD, finanziell und logistisch unterstützt, urteilte das Gericht in Kigali.