metoo - Termine für Jan Fabre-Prozess bekannt: "Er wird seine Unschuld verteidigen"

Der eigentliche Prozess gegen den Künstler und Theatermacher Jan Fabre (Foto) wird am 25. März und 1. April nächsten Jahres stattfinden. Dies hat das Strafgericht in Antwerpen entschieden. Fabre wird verdächtigt, verschiedene Angestellte seiner Tanzkompanie Troubleyn schikaniert, angegriffen oder unerwünschte sexuelle Avancen gemacht zu haben. In einem Fall ging es angeblich um sexuelle Übergriffe. Fabre hat die Vorwürfe stets bestritten. Ihm drohen fünf Jahre Gefängnis.