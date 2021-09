Wolf verursacht Angstpsychose in der Bevölkerung: Behördensprecher erhält Morddrohungen

Die Anwesenheit von immer mehr wild lebenden Wölfen in unserem Land versetzt die Menschen in Aufregung, und manche verlieren anscheinend die Beherrschung. Jeroen Denaeghel, der Sprecher der flämischen Natur- und Forstbehörde, hat enthüllt, dass er in den sozialen Medien Morddrohungen erhalten hat.