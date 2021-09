3 Brüsseler Helden erhalten Denkmal für Widerstandsaktion im Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte dieser Widerstandsaktion beginnt am 19. April 1943, als der so genannte XX. Zugtransport mit 1.636 Juden die Dossin-Kaserne in Mechelen verlässt. Die Kaserne wurde von den deutschen Besatzern als Durchgangslager für die Deportation von Juden in das Konzentrationslager in Auschwitz genutzt.

Robert Maistreau, damals 22, Youra Livchitz (25) und Jean Franklemon (ebenfalls 25) wussten von dem Transport und hatten sich am frühen Abend am Place Meiser in Brüssel verabredet, um mit dem Fahrrad nach Boortmeerbeek zu fahren. Dort versteckten sie sich im Gebüsch und warteten auf den Zug.