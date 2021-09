Banken wollen Anzahl Geldautomaten stark reduzieren

Die in Belgien verankerten Banken KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius und ING werden in Zukunft die Aufstellung von Geldautomaten koordinieren. Sechs neue Geldautomaten, die optisch nicht mehr an eine bestimmte Bank gebunden sind, wurden bereits in den Straßen von Gent und Aalst (Ostflandern) aufgestellt. Künftig werden sich die Geldautomaten nicht mehr an der Außenwand einer Filiale befinden, sondern in stark besuchten Bereichen wie Einkaufszentren und Bahnhöfen.

Grund ist die zunehmende Nutzung elektronischer Zahlungsmittel, weswegen weniger Bargeld benötigt wird. Bankgeschäfte werden heute oft über das Handy erledigt, was bedeutet, dass die Banken noch mehr Filialen schließen. Die derzeitige Verteilung der Geldautomaten ist nicht ideal. 82 Prozent der Geldautomaten liegen in einem Umkreis von 1 km zu einem anderen Geldautomaten.

Bis 2025 wollen die vier Banken 2.200 "bankneutrale" Geldautomaten aufstellen. Derzeit gehören ihnen circa 5.000 Geldautomaten. Der Plan sieht vor, dass 98,79 % der Bevölkerung einen Geldautomaten in einem Umkreis von 5 km zum Wohnsitz zur Verfügung hat.

Die neuen Geldautomaten werden unter der Marke Bancontact betrieben. Einige werden weiterhin in den Schalterräumen der Banken stehen.