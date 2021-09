Flüchtiger Verdächtiger von Mord an Homosexuellem in Blankenberge festgenommen

Der 16-jährige Verdächtige des homophoben Mordes an David Polfliet in Beveren war am Samstag zusammen mit zwei anderen Minderjährigen aus der Anstalt für jugendliche Straftäter in Wingene (Westflandern) geflohen. Er wurde am Dienstagabend in Blankenberge an der Küste verhaftet, bestätigt sein Anwalt Dirk De Maerschalck. Der Minderjährige muss sich vor dem Jugendgericht in Dendermonde verantworten.