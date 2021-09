Gewalt gegen fünf Polizisten in Molenbeek: Verdächtiger erhält elektronische Fußfessel

Der Untersuchungsrichter hat Anklage gegen den Mann erhoben, der am Montag in der Brüsseler Gemeinde Sint-Jans-Molenbeek mehrere Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle angegriffen hat. Der Mann muss außerdem eine elektronische Fußfessel tragen. Das teilte die Brüsseler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.