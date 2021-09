Lockerung Quarantänevorschriften für Kinder unter 12 Jahren

Ab Montag darf ein Schüler, der unter Quarantäne steht, wieder am Unterricht teilnehmen, sobald sein Corona-Test negativ ausfällt. "Die Vorschriften in den Grundschulen und Kindergärten werden an die für Geimpfte geltenden Regeln angepasst", so heißt es im Bildungsministerium: “Kinder unter 12 Jahren werden genauso behandelt wie die Geimpften.”

"Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir wissen, dass die Impfungen in Flandern gut verlaufen, aber auch, weil wir davon ausgehen, dass die Schulen bei der Belüftung der Klassen Fortschritte gemacht haben", erklärte der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke. "Die Bildungsminister haben uns mitgeteilt, welche Maßnahmen sie ergreifen, um eine gute Luftqualität in den Klassenzimmern zu gewährleisten. In vierzehn Tagen wird die Belüftungspolitik in den Schulen erneut überprüft werden.”