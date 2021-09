Rund 95 Prozent der Lehrkräfte in Flandern sind vollständig geimpft

Von den 12- bis 17-jährigen SchülerInnen haben 83 % mindestens eine erste Dosis erhalten und 76 % sind vollständig geimpft. Unter Berücksichtigung aller Schüler, die eine weiterführende Schule besuchen (einschließlich der über 17-Jährigen), liegt die Impfquote bei 77 Prozent (68,5 Prozent haben bereits eine erste Injektion erhalten und 8,82 Prozent warten noch auf die zweite).

Diese Statistiken beziehen sich jedoch nur auf die Schulen in Flandern, nicht aber auf die flämischen Schulen in der Region Brüssel-Hauptstadt.



Nach Angaben der flämischen Minister werden die Bemühungen in den Schulen in den nächsten Wochen fortgesetzt, um die Impfrate zu erhöhen. "Ich freue mich, dass sich so viele Schüler impfen lassen. Je mehr Schüler sich impfen lassen, desto weniger zirkulieren das Virus und seine Varianten in dieser Altersgruppe", unterstreicht Gesundheitsminister Beke.

Nach Angaben des Gesundheitsministers gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Anzahl Schulen mit Corona-Infektionen und der Durchimpfungsrate in diesen Gebieten. Auch an weiterführenden Schulen in Regionen, in denen die Durchimpfungsrate der 12- bis 18-Jährigen hoch ist, sind die Infektionsausbrüche weniger verbreitet, so Beke.