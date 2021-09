Protest der sozialistischen Gewerkschaft wirkt sich auf den Nahverkehr aus

Da voraussichtlich viele Beschäftigte der öffentlichen Verkehrsmittelbetriebe an der Protestkundgebung in Brüssel teilnehmen werden, ist mit erheblichen Störungen bei den Verkehrsbetrieben in Brüssel, in der Wallonie und in Flandern zu rechnen.

In der Hauptstadt-Region ist nur eine einzige Metrolinie von insgesamt vier Linien in Betrieb. Bei den Trams und Bussen fahren nur etwa die Hälfte. Die Brüsseler Nahverkehrsmittelgesellschaft rechnet den ganzen Tag mit Störungen auf ihrem Netz.

In Flandern sind etwa 60 Prozent der Busse und Trams von De Lijn in Betrieb. "In einigen Regionen ist dieser Prozentsatz geringer, z. B. bei den Straßenbahnen in Antwerpen, den Bussen in Brügge, Leuven, Ostende und Gent. In anderen Regionen, u. a. in den Kempen und Aalst, kann De Lijn 70 Prozent des Verkehrs garantieren.

Seit der Einführung eines flämischen Dekrets über die Kontinuität des Dienstes muss De Lijn bei einem Streik einen Mindestdienst anbieten.

Welche Busse oder Trams in Flandern, Brüssel und in der Wallonie an diesem Freitag wohl fahren, kündigen die Verkehrsbetriebe auf ihren Websites an.

Bei der belgischen Bahn sind keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr zu erwarten.